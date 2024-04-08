Україна

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував домашню нічию з ЛНЗ (1:1) у рамках 23-го туру VBET Ліги.

Динамо втратило очки в домашньому матчі УПЛ проти ЛНЗ (1:1). Вінгер команди Андрій Ярмоленко поділився думками після матчу.

"Минулого разу я вже казав, що особисті рекорди мене не цікавлять, для мене важливий лише результат команди. Сьогодні результату немає, зіграли, якщо чесно, погано, тому настрою немає.

Як долати захист суперника, який грає у три центральних захисники та два опорних хавбеки? Звичайно, непросто. Але потрібно бути хитрішими. Проти нас так грають не вперше. Моменти були, тож, як на мене, потрібно було холоднокровніше розпоряджатися ними.

Пропущений мʼяч? Коли ми повели в рахунку, потрібно було взагалі не підпускати суперника до власних воріт. Але пропустили, це футбол. У нас було в запасі ще 45 хвилин, і потрібно було реалізовувати створені моменти.

Як самопочуття? Якщо говорити про мою гру, то хотілося б зіграти краще. Взагалі, цей матч провів дуже погано, звідси й такий результат.

У нас великий вибір футболістів, є ротація складу, тож не думаю, що у цьому треба шукати причину втрати очок сьогодні. Ми були готові до гри, але, можливо, пропущений мʼяч дещо надломив. Утім, повторюся, у нас було в запасі ще 45 хвилин, потрібно було забивати, але суперник самовіддано оборонявся", — сказав Ярмоленко.