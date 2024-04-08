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Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поспілкувався з представниками ЗМІ після матчу УПЛ проти ЛНЗ (1:1).

Динамо втратило очки в домашньому матчі УПЛ проти ЛНЗ (1:1). Головний тренер киян Олександр Шовковський поділився думками після матчу.

"По-перше, хочу подякувати нашим уболівальникам, які прийшли на стадіон, подякувати військовим за можливість проводити матчі чемпіонату України. На жаль, нам сьогодні не вдалося порадувати наших вболівальників перемогою.

Гра давалася в першому таймі. Забили один м’яч, могли забивати ще, але на жаль пропустили. У другому таймі намагалися змінити ситуацію, і були моменти для цього, але не вдалося. Прикра нічия – рухаємося далі.

Чи продовжує стояти перед командою задача — посісти перше місце? Перед нашою командою завжди стоїть одне завдання – чемпіонство, і в кожній грі ми завжди граємо виключно на перемогу.

Чого не вистачило сьогодні для перемоги? Не вистачило реалізації тих моментів, які були – в атаці не забили, в обороні припустилися помилки. Вважаю, в атаці мали більш холоднокровно розпоряджатися тими моментами, які були, й доводити рахунок до більш комфортного.

- Чого сьогодні грав Нещерет? У нас ротація, і Нещерет заслуговував, аби сьогодні вийти у стартовому складі", — сказав Шовковський.

Відеоогляд матчу Динамо — ЛНЗ.