Україна

Півзахисник Динамо Назар Волошин прокоментував домашню нічию з ЛНЗ у рамках 23-го туру VBET Ліги.

Динамо втратило очки в домашньому матчі УПЛ проти ЛНЗ (1:1). Півзахисник киян Назар Волошин поділився думками після матчу.

"Сьогодні в нас було багато моментів, але не змогли реалізувати їх. Не вистачило фарту, пропустили курйозний мʼяч...

Все ж нам вдавалося створювати моменти. На жаль, підводила в кінці реалізація.

Наступний матч на виїзді з Олександрією? Буде непросто, але ми прагнемо перемагати в кожному матчі й боротися за чемпіонство, поки в нас є шанси.

Нам потрібно перемагати в кожному матчі, а потім уже будемо дивитися в таблицю", - сказав Волошин.

Відеоогляд матчу Динамо — ЛНЗ.