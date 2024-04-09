Дивіться онлайн-трансляцію матчу 23 туру української Прем'єр-ліги.
СК Дніпро-1
09 квітня 2024, 12:25
Сьогодні, 9 квітня, відбудеться матч 23 туру української Прем'єр-ліги, в якому Дніпро-1 прийме луганську Зорю.
Матч пройде на стадіоні Дніпро-Арена у Дніпрі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за Києвом.
Головним арбітром матчу буде Дмитро Панчишин, а за систему ВАР відповідає Дмитро Кубряк.
Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 — Зоря:
Після 22 ігор Дніпро-1 набрав 42 очки і посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Зорі 22 бали після 20 матчів та 12 рядок.