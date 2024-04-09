Україна

Дивіться онлайн-трансляцію матчу 23 туру української Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 9 квітня, відбудеться матч 23 туру української Прем'єр-ліги, в якому Дніпро-1 прийме луганську Зорю.

Матч пройде на стадіоні Дніпро-Арена у Дніпрі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за Києвом.

Головним арбітром матчу буде Дмитро Панчишин, а за систему ВАР відповідає Дмитро Кубряк.

Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 — Зоря:

Після 22 ігор Дніпро-1 набрав 42 очки і посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Зорі 22 бали після 20 матчів та 12 рядок.