Україна

Разом із Ярмоленком за індивідуальною програмою працював Навін Малиш.

Київське Динамо продовжує підготовку до матчу 24 туру української Прем'єр-ліги проти Олександрії. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Після минулої гри із ЛНЗ (1:1) підопічні Олександра Шовковського отримали один вихідний день.

Півзахисники Віталій Буяльський, Антон Царенко та Володимир Шепелєв займалися у загальній групі без обмежень.

Захисник Навін Малиш працював за індивідуальною програмою, відновлюючись після операції. Вінгер Андрій Ярмоленко займався індивідуальним відновленням за планом.

Нагадаємо, матч Олександрія – Динамо відбудеться 13 квітня, о 15:30 за Києвом.