Разом із Ярмоленком за індивідуальною програмою працював Навін Малиш.
Гравці Динамо Київ, ФК Динамо Київ
10 квітня 2024, 18:25
Київське Динамо продовжує підготовку до матчу 24 туру української Прем'єр-ліги проти Олександрії. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".
Після минулої гри із ЛНЗ (1:1) підопічні Олександра Шовковського отримали один вихідний день.
Півзахисники Віталій Буяльський, Антон Царенко та Володимир Шепелєв займалися у загальній групі без обмежень.
Захисник Навін Малиш працював за індивідуальною програмою, відновлюючись після операції. Вінгер Андрій Ярмоленко займався індивідуальним відновленням за планом.
Нагадаємо, матч Олександрія – Динамо відбудеться 13 квітня, о 15:30 за Києвом.