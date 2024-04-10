Україна

У поєдинку проти луганської команди футболіст отримав травму.

У поєдинку 23 туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 поділив очки з луганською Зорею (2:2).

У цьому матчі взяв участь півзахисник дніпрян Олександр Піхальонок, який отримав травму та був замінений вже на сьомій хвилині.

Для 26-річного українця цей поєдинок був сотим у складі клубу з Дніпра. Він став п'ятим футболістом в історії клубу, якому підкорився цей рубіж.

На рахунку Олександра 81 матч в УПЛ, 15 у єврокубках та 4 у Кубку України. У 100 матчах він забив 20 голів та віддав 31 асист.

До Піхальонка рубіж у 100 матчів підкорився Ігорю Когуту (176), Сергію Логінову (140), Олександру Назаренку (125) та Олександру Сватку (101).

Після 23 турів Дніпро-1 набрав 43 очки та посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.