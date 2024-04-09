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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 9 квітня 2024 року.

У рамках 23 туру УПЛ Дніпро-1 приймав Зорю і поділив із нею очки, обмінявшись двома голами у другій половині зустрічі.

Протягом першого тайму поєдинку команди не порадували глядачів голами. У другому ж господарі поля спочатку відкрили рахунок, а потім, майже одразу, подвоїли власну перевагу. Гостям не знадобилося багато часу, щоб відновити паритет. У підсумку, більше забити не вдалося жодному з колективів, тож фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дніпро-1 — Зоря у 23-му турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Дніпро-1 — Зоря 2:2

Голи: Сваток, 48, Гуцуляк, 52 — Кирюханцев, 55, Горбач, 62



Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій (Пасіч, 74), Мірошніченко — Бабенко, Рубчинський — Танчик (Горбунов, 63), Піхальонок, Лєднєв (Третьяков, 74) — Гуцуляк.



Зоря: Сапутін — Бутко, Боль, Батагов, Вантух — Башич — Волошин (Горбач, 46), Чурко (Дришлюк, 90+3), Яцик, Кирюханцев (Слесар, 82) — Антюх.



Попередження: Бабенко, Адамюк — Батагов, Кирюханцев