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Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза прокоментував нещодавній обстріл бази клубу "шахедами".

В ніч проти 2 квітня внаслідок нічної повітряної атаки на Дніпропетровську область руйнувань зазнала тренувальна база СК Дніпро-1. На щастя обійшлося без жертв. Суттєво ушкоджено критий манеж, майданчики зі штучним покриттям, офісні та технічні приміщення.

Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза розповів деталі теракту з боку російських окупантів.

"На жаль, наша база знаходиться неподалік від об'єкта критичної інфраструктури. Ми з початку війни прив'язані до того, що об'єкт критичної інфраструктури постійно атакується рукожопими виродками. Рукожопість їхня полягає в тому, що їхня влучність сильно завищена. Вони намагаються поцілити в об'єкт критичної інфраструктури, при цьому потрапляють в житловий будинок в Дніпрі — ви пам'ятаєте трагедію, коли був знищений весь під'їзд, або в спортивну базу.

Моменти з влучанням "шахедів" задокументовані. Наразі власником бази є держава. Ми орендуємо її у держави. В принципі, рукожопість виродків, з якими ми воюємо, побачила не тільки країна, а весь світ завдяки ЗМІ.

Місто Дніпро велике, тому ми маємо, де тренуватись. Є три варіанти, які ми використовуємо в Дніпрі. На широкий загал говорити не буду, але на сьогодні у нас тренувальний процес не зупинився", — сказав Береза в етері УПЛ ТБ.