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Олександр Тимчик поділився своїми думками щодо підготовки до матчу проти Олександрії.

Захисник київського Динамо Олександр Тимчик прокоментував підготовку "біло-синіх" до майбутнього матчу УПЛ проти Олександрії.

"Звісно, ми вже переключаємось на гру з Олександрією та готуємось до неї. Хочемо реабілітуватися перед своїми вболівальниками, здобути три пункти та скоріше забути цю нічию. Звичайно, прикро, що ми не здобули три бали, але це футбол, у кожного бувають помилки. Ми не можемо у всіх матчах перемагати і в кожному матчі здобувати три очки.

Розбору гри ще не було ще не було. Вважаю, що у нас не було багато помилок. У нас були хороші моменти за рахунку 1:0 на нашу користь, якби ми забили другий та третій, гра була б зроблена. А так вийшло, що матч завершився з рахунком 1:1.

Звісно, після перемоги ти краще відновлюєшся, з кращим настроєм виходиш на тренування і готуєшся до наступного матчу. Після поразки або нічиєї настрій не такий позитивний, але це футбол, у кожного бувають помилки. Ми – професійні футболісти, будемо намагатися виправляти ситуацію в турнірній таблиці.

Поки ми не готувалися конкретно до матчу проти Олександрії. Вчора був вихідний, сьогодні тільки зібралися. Думаю, з завтрашнього дня будемо готуватися до Олександрії, тренерський штаб вказуватиме нам на сильні та слабкі сторони суперника.

Динамо має тривалу серію без поразок. Це приємна тенденція? Приємно, що ми не програли жодного матчу, але на теж не радують нічиї у матчах з Вересом та ЛНЗ. Ми будемо боротися до кінця та налаштовуватись на кожну гру як на фінал. У нас залишилось дев'ять ігор, це буде дев’ять фіналів. Будемо налаштовуватись не втратити жодного очка, виходити на кожен матч з таким настроєм.

Сил вистачає, емоцій теж. Коли ти перемагаєш, ти навіть не помічаєш, що через кожні три дні матчі. Грати приємніше, ніж тренуватися", — наводить слова Тимчика прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Олександрія – Динамо відбудеться 13 квітня, о 15:30 за Києвом.