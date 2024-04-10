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Ювілейний результативний удар на свій рахунок записав легіонер криворізького клубу.

У понеділок, 8 квітня, Кривбасу вдалося забити свій 700-й гол у чемпіонатах України, передає офіційний сайт УПЛ.

Кривбас — Ворскла 1:1 Відео голів та огляд матчу 08.04.2024

Позначки у сім сотень результативних ударів Кривбас досягнув у 686-му поєдинку. Автором ювілейного голу став нападник Даніель Соса. У травні 2023 року він також став автором 400-го голу криворізького клубу в домашніх матчах УПЛ.

Всі ювілейні голи Кривбасу в еліті :

1-й – Ігор Литвиненко (16.08.1992, Кривбас – Нива Т 1:0);

100-й – Роман Григорчук (27.10.1995, Кривбас – ЦСКА-Борисфен 2:0);

200-й – Руслан Забранський (16.08.1998, Таврія – Кривбас 0:2);

300-й – Євген Римшин (17.03.2001, Динамо – Кривбас 4:2);

400-й – Магомед Адієв (13.03.2005, Волинь – Кривбас 3:1);

500-й – Олександр Мелащенко (15.08.2008, Кривбас – Карпати 1:1);

600-й – Младен Бартуловіч (11.08.2012, Зоря – Кривбас 0:1).

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб за підсумками матчу проти Ворскли (1:1) заявив, що його підопічні "втратили два очки, а не набрали одне".