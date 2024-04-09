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Наставник криворізької команди поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Ворскли (1:1).

"Грали непогано, потрібно було тільки забити за рахунку 1:1, але не забили. Зіграли внічию. На мій погляд, ми втратили два очки, а не набрали одне. Це футбол, треба піднімати голову та рухатись далі. Попереду – два важкі виїзди: Львів та Одеса. Треба їхати до Львову та брати три бали.

У нас вдосталь футболістів. Треба всім давати шанс. У матчі я не побачив жодного футболіста, який би випав з гри. Всі дуже хотіли грати та перемогти. Забили перший гол, але потім так прикро пропустили… Втратили мʼяча в центрі поля. В цьому епізоді зіграли не так, як було треба. А треба було простіше. Пропустили контратаку. Хоча я попереджав, що Ворскла добре проводить контрвипади, що вони і довели. Але, у той же час, більше моментів біля наших воріт я в першому таймі не побачив.

Ми просиділи на їх половині обидва тайми. Після перерви Ворскла грала у пʼять захисників, і, чесно кажучи, я такого не памʼятаю від них. Усі за лінією мʼяча. У них була конкретна задача: вистояти та не пропустити, чого вони і досягли. А ми не забили… Хоча були класні моменти.

Я ніколи нікого не виділяю, тільки усю команду. Вся команда хотіла виграти. Якби ви зараз побачили хлопців в роздягальні, ви б мене зрозуміли. Вони переживають та розуміють, що втратили два очки. Реалізація плюс майстерність: цього сьогодні нам не вистачило.

Заміна воротаря? Андрій Кліщук не дуже добре себе почував, та ми вирішили не ризикувати. Претензій до Маханькова не маю. Щодо голу… Він намагався виручити як міг, але майстерність Степанюка виявилась трішки вищою.

З Хрвоє все гаразд. Зараз грають інші. Наступний матч, можливо, буде вже Іліч. Не можуть грати усі 30 турів одні й ті ж футболісти. Хоча, якщо не виграли, то винен я як тренер. Десь виходить не вгадав зі складом. Даю хлопцям зрозуміти, що у старті буде грати той, хто працює на всі сто відсотків. З Ілічем все добре. Погано тільки, що Прінс вилетів на деякий час. Сподіваюсь, невдовзі він повернеться на поле.

Будь-який тренер хоче підсилення. Залишається сім турів до кінця сезону. Давайте дограти чемпіонат, побачимо, де ми будемо, а потім вже будемо планувати далі підсилення. Є хлопці, з якими закінчуються контракти, розмовляємо з ними по пролонгації. У нас непоганий склад, поки думати про підсилення зарано.

Не побачив грубості зі сторони Кривбасу. Футбол – чоловіча гра, і тут завжди буде якась жорсткість. Це дуже травматичний вид спорту. А сьогодні була чоловіча гра.

Попереду 65-річчя Кривбасу. Святкування? Це свято, але зараз такий час, коли не до святкувань. Думаю, наш Клуб повинен привітати, в першу чергу, ветеранів Кривбасу. Завжди треба памʼятати про людей, які віддали свої сили та здоровʼя заради команди. А, найголовніше, щоб Кривбас подарував всім нам, наприклад, якісь медалі в кінці сезону. Дуже на це сподіваюсь", — наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Ворскла.