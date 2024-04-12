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Ванат був визнаний найкращим гравцем УПЛ за підсумками грудня-лютого та березня.

Нападник київського Динамо Владислав Ванат прокоментував нагороди від УПЛ за найкращого гравця місяця за підсумками грудня-лютого та березня.

"Звісно, я вдячний партнерам, за те, що допомогли мені стати найкращим гравцем за ці два періоди та отримати ці нагороди. У цьому наша спільна заслуга. Хотів би отримати таку нагороду і за наступні місяці, адже приємно, коли твої старання та роботу помічають та визнають, заради цього і граємо у футбол. Звісно, хочеться бути кращим.

Найголовніше – це здобути чемпіонство разом із командою, але і прагнення стати найкращим бомбардиром теж стоїть близько до цього.

Хто вас найбільше підтримує у ваших прагненнях? Сім’я і дівчина. Вони часто приходять на стадіон, щоб повболівати за мене. Ми також обговорюємо футбол вдома, мої близькі можуть дати пораду, і це найцінніші поради і у футболі, і у житті. Намагаюся прислухатися до них, адже ті, хто їх дає, добре розуміються на тому, про що говорять.

Думаю, проти Олександрії буде непростий поєдинок, у цього суперника є свій індивідуальний стиль гри. Попереду у нас важкий календар, усі матчі будуть складними.

Я б сказав, що у нас не дев’ять фіналів, а усі матчі з початку чемпіонату, як фінали. Саме таке налаштування команди. Сподіваюся, ми виграємо усі поєдинки, що залишилися.

Динамо втратило очки двічі – з Вересом та ЛНЗ. Чого саме не вистачило? Краще, щоб це коментував тренерський штаб. Від себе можу сказати, що гравці, які були на полі з перших хвилин та виходили на заміну, показали не найкращу свою гру.

На тренування не спізнюється ніхто. А на базу хтось може приїхати раніше, хтось пізніше, навіть за 10 хвилин до збору. Я, наприклад, приїхав о 8:30, хоча потрібно було на 10.00", — наводить слова Ваната прес-служба клубу.

Свій найближчий матч Динамо проведе проти Олександрії. Гра відбудеться 13 квітня о 15:30 за Києвом.

Після 21 матчу Динамо набрало 45 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Шахтаря на чотири бали.