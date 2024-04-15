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Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Олександрією.

У рамках двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги київське Динамо в меншості на чужому полі здолало Олександрію.

Олександрія — Динамо 0:1 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" та автор єдиного гола Володимир Бражко прокоментував виступ власної команди.

"Лише позитивні емоції після цього матчу. Грали весь другий тайм у меншості, терпіли, не реалізували кілька моментів, потім усе ж таки забили — і знову ж таки терпіли. Уся команда молодці, задоволені результатом та грою.

Не можу виділяти себе тільки через забитий м’яч — усі старались, віддавались на полі на 110%. Так, забив я, але це заслуга всієї команди.

Тренери казали нам не сідати низько, накривати суперника. Я пішов у пресинг, відібрав м’яч, віддав пас, потім зіграв на відскоку — і забив.

Насправді, дуже складно виходити на поле після зупинки матчу через тривогу, ноги забиваються. Але всі терпіли, розуміючи, що нам потрібна лише перемога, і віддали всі сили на полі.

Звичайно, і схема була змінена через відсутність одного гравця. Але ми старалися до забитого м’яча не сідати низько, і лише повівши за рахунком, відійшли трохи назад під натиском суперника. Утім, вважаю, що ми добре зіграли в меншості.

Чесно, не можу коментувати цей момент, оскільки перебував на полі. Потрібно дивитися повтор по трансляції. Мені здавалося, що першого попередження не мало бути, по другому — теж є питання… Треба дивитись.

Ми знали, що Олександрія — це хороша команда, яка добре грає з м’ячем, любить його контролювати. Так, у них є проблеми, але сьогодні ми перемогли — значить, ми сильніші.

Кожен матч важкий по-своєму, і ми готуємось до кожного поєдинку", — заявив український виконавець.

У наступному матчі київське Динамо гостюватиме в закарпатського Миная.