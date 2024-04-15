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Керманич Олександрії прокоментував поразку від Динамо Київ.

У рамках двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги Олександрія на власному полі поступилась київському Динамо.

Олександрія — Динамо 0:1 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "поліграфів" Руслан Ротань прокоментував виступ власної команди.

"Так, дійсно, є відчуття, що не здобули очки, які мали б здобувати. Прикро, що так матчі складаються. Усе складалось, мабуть, на нашу користь. Але треба працювати. Майстерність є майстерність. Як ми приймаємо рішення, сьогодні приймали — мабуть, це і є проблема, команда відходить назад, коли треба йти вперед. Над цим треба працювати. У футболі без помилок ніяк.

Треба цей матч закрити та дивитись у майбутнє. У нас попереду важливіші матчі проти Оболоні та ЛНЗ, тому треба сконцентруватись на цих матчах. А по цій грі — можемо лише привітати Динамо з перемогою. Могло скластись усе набагато краще, але помилки іноді призводять до прикрих поразок.

Помилки в захисті? Мабуть, це від хвилювання. Не корити ж гравців через це. Ви ж бачите, у кожному матчі є помилки. Але ми стараємось, щоб ці помилки через аналіз виправляти. Мабуть, якщо ще 10 разів дати м’яч Кравченку, то, мабуть, він 10 разів покотить його назад воротарю. Його потрібно лише підтримати зараз.

Михайленка справді не вистачало, він для нас ключовий гравець. Коли є Михайленко на полі — у нас є структура, працюємо з м’ячем краще, розуміємо один одного краще.

Кампуш наробив у минулому матчі помилок. Гравці зараз всі помиляються. Зараз можна кожного корити, але не хочу це робити сьогодні, бо попереду два важливі матчі. Тому треба просто спокійно проаналізувати", — заявив український фахівець.

У наступному матчі Олександрія прийматиме в черкаський ЛНЗ.