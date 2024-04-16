Україна

Коментар В'ячеслава Танковського після переможного голу у ворота Колосу.

Полісся здобуло перемогу у домашньому матчі 24 туру Української Прем’єр-Ліги проти Колоса із рахунком 1:0.

Своїми післяматчевими думками поділився автор забитого голу В'ячеслав Танковський.

"Емоції дуже приємні, дуже радий вийти та допомогти команді. Порадувати вболівальників, вони цього дуже хотіли — побачити цей гол. Переконаний, що вони дуже раді, ми — раді, весь Житомир радий.

Ми розігрували аут, я був на підборі й бачив, що Яссін прийняв м’яч на 16 метрах. Була вільна зона, він прокотив м’яч. Нарешті поля вже мокрі по погоді й можна добре прикластись до м’яча.

Не можу сказати, що до гола ми грали погано, просто команда діяла надійно — не хотіли пропустити. А коли забили гол, то Колос пішов відігруватись, у нас з’явились зони.

У нас добре виходило виходити з оборони. Є таке відчуття, що гора з плечей впала. Коли не виграєш 8 матчів та ще й на домашньому стадіоні. Вболівальники хочуть і ми хочемо відчути смак перемоги", — сказав В'ячеслав Танковський.

Нагадаємо, Друді призначений виконувачем обов'язків спортивного директора Полісся.