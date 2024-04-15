Україна

Український форвард спрогнозував трійку лідерів УПЛ.

Нападник Полісся Пилип Будківський поділився своєю думкою щодо трійки призерів чемпіонату України сезону-2023/24.

"Протистояння з Рухом за 5 місце? Дуже цікаво буде, тому що залишилося 7 турів, кожна гра як для нашої команди, так і для Руха, буде як фінал. Тому що 1 очко до них, і десь вони оступляться, десь ми виграємо – і ми вже попереду. Тому треба тільки йти попереду та вигравати кожну гру. Вірю, що наші хлопці це зможуть зробити.

Перше посяде, на мою думку, Шахтар, другим Динамо буде, а третім – Кривбас. Кривбас заслуговує бути в трійці, тому що показують гарну гру, думаю вони залишаться в трійці. Але буде дуже цікаво. Хто психологічно буде витриваліший – той і посяде перше місце", – сказав Будківський.

Нагадаємо, Будківський отримав перелом гайморової кістки у матчі з Минаєм.