Україна

Назар Волошин поділився своїми думками після гри з Минаєм.

Півзахисник київського Динамо Назар Волошин прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Миная (3:1), у якому він відзначився голом.

"Добре, що вдалося перемогти, важливі три очки для нас. Однак легко не було, суперник зіграв дуже добре. Звісно, швидкий мʼяч дуже допомагає.

Для нас важлива кожна гра, потрібно перемагати в кожній, незалежно від суперника. Завжди потрібно бути готовими до активізації суперника у другому таймі й не опускати руки навіть у разі пропущеного мʼяча.

Ми знали, що здатні дотиснути суперника. Подібні моменти, як у Миная, часом неочікувані, бувають, але ми вірили у свої сили. В принципі, у нас завжди максимальна налаштованість, тож мінімальна перевага не впливала на неї.

Мій гол? Дубінчак дуже добре прострілив, а я замкнув дальню стійку. Давно не забивав, тож дуже щасливий.

Будемо ретельно готуватися до матчу. На жаль, я його пропущу через дискваліфікацію, тож буду підтримувати хлопців зі сторони", — наводить слова Волошина прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Минай – Динамо Київ.