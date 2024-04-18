Україна

Фінансові проблеми головного футбольного органу України досягли неймовірних кордонів.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті опублікувала попередні результати аудиту діяльності організації у період з 2015 до 2023 року.

Незалежна аудиторська компанія AC Crowe Ukraine виявила відтік активів на суму 1 мільярд 342 мільйони та 900 тисяч гривень за зазначений проміжок часу.

Основні збитки пов'язані з операціями з офшорними компаніями, втратами коштів через депозити та підвищеними цінами на куплені товари, роботи та інші послуги.

Дані не остаточні, а контрольний результат аудиту має бути опублікований після завершення аналізу, який може затягнутися на строк до трьох місяців.

Нагадаємо, Андрій Шевченко став керівником УАФ наприкінці січня, замінивши на цій посаді Андрія Павелка.

Додамо, що Павелко та колишнього генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького, як і раніше, підозрюють у розкраданні коштів на будівництво заводу штучних полів. Обидва функціонери були під вартою, але були відпущені на початку року.