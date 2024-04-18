Україна

Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Зорею.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти луганської Зорі (3:1).

"Ми могли вирішити гру раніше та не доводити до останніх хвилин. Але ми не реалізували свої моменти, а суперник дуже добре захищався та забив нам. Але мені сподобалася наша реакція — ми забили свої моменти та контролювали гру. Дуже задоволений цим матчем.

Логічно, що команда йде в контратаки, коли захищається. Ми очікували та готувалися до цього, аналізували гру суперника.

Я задоволений Шведом, він добре увійшов в гру замість Зубкова. Він добре зіграв та двічі був близьким до того, щоб забити. Кевін вже адаптувався, але продовжує це робити та стає кращим з кожною грою. Він ще молодий та приїхав в іншу країну, в інший чемпіонат. Йому ще потрібен час, щоб адаптуватися до інтенсивності, клімату та інших чинників.

Дискваліфіковані Герреро, Батагов та Джордан на наступну гру проти Шахтаря? Це не наша проблема. Ми маємо фокусуватися на своїй грі. У Зорі, звичайно, понад 11 гравців. Всі вони грають на високому рівні. Легких матчів не буває, ми повинні готуватися", — сказав Пушич в ефірі FootballHub.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Шахтар.