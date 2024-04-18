Україна

Младен Бартулович залишився незадоволеним рішеннями суддівської бригади у матчі проти Шахтаря.

Асистент тренера луганської Зорі Младен Бартулович прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (1:3).

"Дуже емоційний матч. Пишаюся нашою командою — це п'ятий матч для нас за 19 днів. І так зіграти з Шахтарем в меншості та за такого суддівства, яке, м’яко кажучи, було не на нашу користь. Дуже багато невиправданих рішень арбітра.

Плюс наших провідних футболістів виключили з наступного матчу з Шахтарем. М’яко кажучи, це не дуже добре. Але щодо матчу, то я пишаюся командою. Вони молодці, билися. Були моменти, щоб забити другий гол.

Я не бачив момент з другою жовтою Джордана. Мені цікаво, коли судді підуть на детектор брехні. Всі говорять про це, а відповідей нема. Панчишин судив наш матч з Дніпром-1, а через три дні знову нас судить. Нема інших суддів? Багато питань — немає відповідей. Окей, немає проблем. Працюємо далі.

Суддівство стало ключовою причиною поразки? Так. З першої хвилини було видно, що він хоче допомогти Шахтарю. Так, Шахтар — молодці, хороша команда, хороші футболісти. Легко грати, коли є така допомога.

Тепер в нас є декілька днів. Подивимося, хто буде готовий грати. В нас є футболісти, ми зберемося на наступний матч на 100%", — сказав Бартулович в ефірі FootballHub.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Шахтар.