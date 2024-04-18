Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 18 квітня 2024 року.

У перенесеному матчі десятого туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув перемогу над луганською Зорею (3:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 30 хвилині зусиллями Сікана, а потім на 57 хвилині луганчани залишились у меншості після вилучення Джордана.

Незважаючи на це, Зоря змогла відігратися завдяки голу Кирюханцева, але останні хвилини залишилися за "гірниками", які забили два м'ячі. Авторами голів стали Бондаренко та Невертон.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Шахтар у матчі 10 туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Зоря — Шахтар 1:3

Голи: Кирюханцев, 73 — Сікан, 30, Бондаренко, 87, Невертон, 90+1.

Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Башич — Кирюханцев (Бугай, 88), Яцик, Антюх, Горбач (Дришлюк, 52) — Герреро.

Шахтар: Різник — Конопля (Гочолеішвілі, 89), Бондар, Матвієнко, Азарові (Траоре, 76) — Криськів (Марлон, 84) — Швед (Егіналду, 84), Бондаренко, Судаков, Кевін (Невертон, 84) — Сікан.

Попередження: Бондар — Джордан, Герреро, Батагов.

На 57 хвилині був вилучений Джордан (Зоря) (друге попередження).