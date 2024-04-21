Україна

Керманич Колоса відповів на запитання журналістів після матчу проти Ворскли.

Головний тренер Колоса Ярослав Вишняк прокоментував результат виїзного поєдинку з Ворсклою у 25 турі УПЛ, передає офіційний сайт ковалівців.

Ворскла — Колос 0:2 Відео голів та огляд матчу 20.04.2024

Вишняк зазначив, що гра складалася непросто, а у команди були кадрові проблеми після зустрічі з Поліссям у Житомирі.

"Десь відчувалася невдала серія, нервовість. У першому таймі не могли вийти в атаку, нормально оборонятися. У другому таймі діяли впевненіше. У Ворскли є висока лінія оборони і не завжди вривання з глибини вони можуть контролювати. Десь акцентували на тому, що є молоді захисники, десь втрата позицій і обов'язково треба відкриватися і напружувати їх. Ось такий момент спрацював і ми забили", — пояснив він.

Керманич Колоса також прокоментував чутки щодо можливого звільнення з посади керманича клубу.

"Є журналісти, які пишуть про футбол. А є люди, які займаються невдячними справами. По-людськи неприємно, коли хтось каже, що в роздягальні було так, було те. Звичайно, є різні розмови. Можливо, вболівальникам це цікаво. Запитайте в тих людей, хто це розповсюджує. На мене це не тисне", — заявив Вишняк.

Нагадаємо, вчора Колос перервав свою серію з шести поспіль матчів без перемог в УПЛ.