Сан-Паулу оголосив призначення нового тренера.
Луїс Субельдия, Сан-Паулу
21 квітня 2024, 16:27
Новим головним тренером бразильського Сан-Паулу став аргентинський фахівець Луїс Субельдія, повідомляє пресслужба клубу.
Контракт підписано до кінця грудня 2025 року. Інші умови договору не розголошуються.
Останнім місцем роботи Субельдії став ЛДУ Кіто. З ним аргентинець виграв чемпіонат Еквадору та Південноамериканський кубок минулого року.
Сан-Паулу у новому сезоні Бразильської Серії А стартував із двох поразок.