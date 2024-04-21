Бразилия

Сан-Паулу оголосив призначення нового тренера.

Новим головним тренером бразильського Сан-Паулу став аргентинський фахівець Луїс Субельдія, повідомляє пресслужба клубу.

Контракт підписано до кінця грудня 2025 року. Інші умови договору не розголошуються.

Останнім місцем роботи Субельдії став ЛДУ Кіто. З ним аргентинець виграв чемпіонат Еквадору та Південноамериканський кубок минулого року.

Сан-Паулу у новому сезоні Бразильської Серії А стартував із двох поразок.