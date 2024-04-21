Тренер Дніпра-1 прокоментував матч своєї команди у Рівному.
Юрій Максимов, UA-Football
21 квітня 2024, 16:25
Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов розповів щодо нічийного матчу з Вересом.
"Чи нічия є хорошим результатом? Ні, ми налаштовувалися на перемогу. Взагалі, ми на кожен матч виходимо, щоб перемагати", — цитує тренера офіційний сайт Дніпра-1.
"Щодо зміни Танчика, то він не увійшов у гру і треба було щось робити.
У зимову перерву нас залишило багато хлопців – шість футболістів, а ми нікого не взяли, окрім Очеретька, і то у саму останню мить. У нас був трансферний бан, все це було тяжко і ми розуміли, що 13-ма футболістами ми не потягнемо чемпіонат. Так що все було закономірно, це моя думка. У футбол грають навіть не 20 футболістів.
На мій погляд, нічия сьогодні – закономірний результат".
У матчі УПЛ Дніпро-1 не зміг виграти у Вереса, на гол Віталія Дахновського відповів Володимир Адамюк.