Україна

Тренер Дніпра-1 прокоментував матч своєї команди у Рівному.

Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов розповів щодо нічийного матчу з Вересом.

"Чи нічия є хорошим результатом? Ні, ми налаштовувалися на перемогу. Взагалі, ми на кожен матч виходимо, щоб перемагати", — цитує тренера офіційний сайт Дніпра-1.

"Щодо зміни Танчика, то він не увійшов у гру і треба було щось робити.

У зимову перерву нас залишило багато хлопців – шість футболістів, а ми нікого не взяли, окрім Очеретька, і то у саму останню мить. У нас був трансферний бан, все це було тяжко і ми розуміли, що 13-ма футболістами ми не потягнемо чемпіонат. Так що все було закономірно, це моя думка. У футбол грають навіть не 20 футболістів.

На мій погляд, нічия сьогодні – закономірний результат".

У матчі УПЛ Дніпро-1 не зміг виграти у Вереса, на гол Віталія Дахновського відповів Володимир Адамюк.