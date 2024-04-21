Німеччина

Німець підбив підсумки матчів ЛЧ та Бундесліги.

Головний тренер Баварії Томас Тухель прокоментував перемогу на Уніоном (5:1) в матчі Бундесліги.

"Ідеальне завершення ідеального тижня з трьома перемогами. Уніон грав із двома нападниками та двома "десятками".

Наші захисники мали багато роботи. Ми забили у потрібний момент. Це був дуже добрий виступ. Ми дотримуємося найвищих стандартів і коли ми кудись їдемо, ми хочемо перемогти. Ми щасливі, що сьогодні це нам вдалося. Моя похвала команді", — сказав Тухель.

Раніше повідомлялось, що Емері — головний кандидат на посаду керманича Баварії.