Україна

Ексгравець киян Артем Шабанов висловився про сьогоднішній матч проти колишньої команди.

В центральному матчі 25 туру УПЛ Динамо зіграє з Поліссям. Колишній гравець столичної команди Артем Шабанов поділився очікуваннями від гри з киянами.

"Я думаю, ми перемогли тоді за рахунок колективного характеру, що бились один за одного, хотіли перемогти. Хотіли показати, що ми чогось варті, що ми теж вміємо грати у футбол. Я вважаю, що ми у першому колі показали і змогли зіграти з Динамо практично на рівних", — сказав Шабанов.

Нагадаємо, матч Динамо — Полісся пройде сьогодні, 21 квітня, о 18:00 за Києвом.