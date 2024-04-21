Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 21 квітня 2024 року.

У 25 турі УПЛ Олександрія приймала ЛНЗ і з апофеозом помилок у захисті поступилася йому.

Господарі поля відкрили рахунок у матчі завдяки голу Копини, але у компенсований до першого тайму час Наумець відновив паритет. Суареш у другій половині матчу допоміг гостям здобути бажані три очки. Олександрія вп'яте поспіль не зуміла перемогти у поєдинку чемпіонату України.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — ЛНЗ у 25 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Олександрія — ЛНЗ 1:2

Голи: Копина, 16 — Наумець, 45+1, Ейнел, 82



Олександрія: Шевченко — Копина, Білошевський (Скорко, 65), Кампуш, Мартинюк — Калюжний (Костишин, 87), Михайленко, Ковалець (Шостак, 80) — Калітвінцев, Кулаков (Погорілий, 80), Бєляєв (Безерра, 66)



ЛНЗ: Кучеренко — Норенков (Насонов, 12), Муравський, Саліху, Стасюк — Тілль (Бар, 46), Бойко (Рибалка, 69), Яшарі — Наумець (Ейнел, 57), Хобленко (Молло, 46), Г. Пасіч



Попередження: Муравський, Хобленко