Півзахисник Кривбасу прокоментував перемогу над Чорноморцем.
Максим Луньов, фото ФК Кривбас
22 квітня 2024, 12:25
У двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас переграв одеський Чорноморець на полі суперників.
Чорноморець — Кривбас 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення зустрічі півзахисник "червоно-білих" Максим Луньов прокоментував виступ власної команди.
"Гра нам давалась. Моментами не вистачало останнього пасу. У другому таймі ми показали більш агресивний футбол, тому досягли своєї цілі та забили два голи, які дозволили перемогти.
Командна робота й командний результат. Також відзначу ювелірну передачу від Хомченовського. Навіть не довелось робити два дотики. Класний пас — удар в один дотик — гол.
Якщо чесно, не знаю як хлопці, але я про ту поразку від Чорноморця в Кубку навіть не думав. Згадав про це на останніх хвилинах, адже тоді ми пропустили в кінці. Усіх вітаю з перемогою", — заявив український виконавець.
У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме харківський Металіст 1925.