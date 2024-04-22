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Півзахисник Кривбасу прокоментував перемогу над Чорноморцем.

У двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас переграв одеський Чорноморець на полі суперників.

Чорноморець — Кривбас 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення зустрічі півзахисник "червоно-білих" Максим Луньов прокоментував виступ власної команди.

"Гра нам давалась. Моментами не вистачало останнього пасу. У другому таймі ми показали більш агресивний футбол, тому досягли своєї цілі та забили два голи, які дозволили перемогти.

Командна робота й командний результат. Також відзначу ювелірну передачу від Хомченовського. Навіть не довелось робити два дотики. Класний пас — удар в один дотик — гол.

Якщо чесно, не знаю як хлопці, але я про ту поразку від Чорноморця в Кубку навіть не думав. Згадав про це на останніх хвилинах, адже тоді ми пропустили в кінці. Усіх вітаю з перемогою", — заявив український виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме харківський Металіст 1925.