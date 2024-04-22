Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 22 квітня 2024 року.

Металіст 1925 та Оболонь розійшлись миром у битві аутсайдерів — 1:1. На гол Черненка господарі відповіли влучним ударом Сидорова.

У наступному турі харківський Металіст 1925 зіграє в гостях у криворізького Кривбасу, тоді як київська Оболонь гостюватиме в луганської Зорі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст 1925 — Оболонь у 25 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Металіст 1925 — Оболонь 1:1

Голи: Сидоров, 65 — Черненко, 9



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков (Червак, 68), Імереков, Фарина, Капінус (Безуглий, 84) — Габелок — Юсов (Арі, 62), Гармаш — Юрченко — Борячук (Фрімпонг, 61), Сидоров.



Оболонь: Федорівський — Лук’янчук, Приймак, Дубко, Осман (Мединський, 67) — Чернов (Прокопенко, 67), Черненко (Косовський, 76), Мороз, Грисьо (Суханов, 61) — Краснопір, Тарануха (Вишневський, 76).



Попередження: Капінус, Юсов , Сидоров, Юрченко — Лук’янчук.