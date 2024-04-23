Італія

Наставник "россонері" поділився своїми думками після гри з Інтером.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував поразку від Інтера (1:2) у матчі італійської Серії А, яка дозволила "нерадзуррі" стати чемпіонами Італії.

"Намагався підбадьорити хлопців, адже очевидно, що це болюча поразка, враховуючи все те, що за ним стоїть. Намагався щосили заспокоїти гравців, адже нам потрібно добре закінчити сезон. У суботу на нас чекає черговий важливий матч.

На жаль, нам не вдалося досягти навіть нічиєї в цьому дербі. Думаю, це було найрівніше дербі останнім часом, нам не пощастило

Інтер провів видатний чемпіонат, програв лише один матч, але вже три чи чотири роки неможливо сперечатися з тим, що має найсильніший склад у лізі.

Щодо нас, ми втрачали очки в деяких важливих матчах і були нестабільні. Якщо прірва між Інтером і найближчими переслідувачами настільки велика, це означає, що він дуже сильний, а решті треба перейти на наступний рівень", — наводить слова Піолі Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мілан — Інтер.