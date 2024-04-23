Україна

Ювілейний матч для гравця Кривбасу.

Нападник Кривбасу Олег Кожушко провів ювілейний 100-й матч в УПЛ. Такої позначки футболіст досягнув у переможній грі проти Чорноморця (2:1).

За Кривбас в УПЛ форвард зіграв 23 поєдинки, забивши 8 мʼячів – усі в поточному у сезоні. Також 1 матч Кожушко провів за червоно-білих в Кубку України. Інші 77 матчів зі 100 Олег зіграв у складі Дніпра, Колоса та Олександрії.

У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме харківський Металіст 1925.

Чорноморець — Кривбас 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ