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Наставник харківського клубу поділився своїми думками після гри з Оболонню.

Головний тренер харківського Металіста 1925 Віктор Скрипник прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти столичної Оболоні (1:1).

"Мені сподобалось, що як і у попередніх матчах ми продемонстрували характер, три гри поспіль зіграли внічию, хоча по ходу цих матчів програвали. Звичайно, хотілось обіграти вдома прямого конкурента. У нас свй чемпіонат — Оболонь, Верес, Минай та ми. Але вся боротьба ще попереду. Є над чим працювати, але характер вже у нас є і ви це самі бачите.

Моменти були, як у нас, так і в Оболоні, цікава гра була, але не для тренерів, для нас трошки така "інфарктна гра". Гра відкривається після голу, нам знову було потрібно себе ламати, бігти великими силами вперед. Я сподіваюсь, що колись ми будемо вести в рахунку і вже супернику треба буде щось робити. Подяка хлопцям, але, на жаль, не змогли порадувати наших уболівальників. Футбол — це футбол, уся боротьба ще попереду.

Я хотів, щоб Капінус зіграв на своїй позиції правого захисника, у нього є гарна подача, а Фарина перейшов на лівий фланг, бо він лівоногий і може зробити навіс. Такий був мій задум. Обираємо із того, що маємо. Хочеться краще, але маємо те, що маємо.

Оболонь за першої ліпшої нагоди б'є по воротах, чому ви цим компонентом не особливо користуєтесь? Хлопцю пощастило, приклався та забив красень гол. Ми теж намагались, багато ударів було заблоковано чи не влучали у площину. У перерві хлопці були злі, як і я, не задоволений перебігом подій на полі. Ми зрівняли рахунок, мали нагоди забити ще, мали шанси, як і у нашого суперника вони були. Була відкрита гра, певні гойдалки.

Перший домашній матч Металіста 1925 з вболівальниками? Я трошки заздрив, коли дивився вчора матч Вереса з Дніпром-1 і чути було, як вболівальники підтримують команду. Для нас уболівальники на трибунах — це був приємний подарунок, інша атмосфера відразу, на жаль не змогли їх порадувати перемогою", — наводить слова Скрипника прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Оболонь.