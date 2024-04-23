Україна

Ігор Суркіс відповів на питання щодо стимулювання клубів додатковими засобами.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував фінансову стимуляцію клубів у матчах проти конкурентів.

"Я не знаю, хто кого стимулює. Я знаю одне — ми не повинні втрачати свої очки. А говорити хто стимулює, чи не стимулює — я цього не знаю. Можливо, можна стимулювати, може — ні. Введуть заборону — значить не будуть стимулювати.

На поле виходять 22 хлопці — грайте кожен за свою зарплату. Ми повинні премії давати своїм футболістам, а не когось стимулювати. Це моя думка", — сказав Суркіс в ефірі програми ПРОФУТБОЛ Digital.

Після 24 ігор Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 58 очок та випереджає київське Динамо на чотири бали.