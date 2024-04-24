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Георгій Бущан поділився своїми думками після рубежу у 100 матчів у чемпіонаті України.

Воротар київського Динамо Георгій Бущан прокоментував пройдений рубіж у сто поєдинків у рамках чемпіонату України, а також розповів про підготовку до майбутнього матчу проти Дніпра-1.

"Я трохи прихворів перед грою проти Полісся, тому вихідний у понеділок провів вдома. Настрій непоганий, але ми очікуємо, що боротьба за золоті медалі ще попереду. Залишилося шість турів, від першого місця нас відділяють чотири очки, але, вважаю, немає нічого неможливого, тому вирізняти перемогу над Поліссям від будь-яких інших я б не став.

Ми граємо у такому клубі, що, якщо перемагаєш впевнено, кажуть, що це суперник слабкий, якщо перемагаєш менш впевнено, критикують за нашу гру. Зіграли унічию – це сприймається як поразка. Я до цього вже звик, тому ставлюся по-філософськи, особливо не читаю коментарів. Перемогли – це найголовніше. За кожну перемогу дають три очки, тому зіграли успішно – і пішли далі. Пізніше будемо розбиратися і дивитися, що не так.

На матч з Поліссям ви виводили дітей загиблих фанів Динамо, з якими почуттями долучилися до цієї акції? Ми вже давно підтримуємо благодійний фонд Трибуна героїв, усі клуби долучилися до цієї акції та беруть у ній участь. Шкода, що привід, з якого діти виходили з нами, сумний. Намагаємося їх підтримувати. Сподіваюся, емоції, які вони отримали, вийшовши на поле, хоча б трохи прикрасять їхнє життя.

Це теж додало емоцій та мотивації. Співчуваємо кожній родині, в якій горе. В нашій країні велика біда – це війна, і ми висловлюємо солідарність з цими сім’ями. Неможливо повірити, що таке коїться у 21 столітті. Сприймаю це близько до серця. Участь у цій акції додала сил, щоб здобути перемогу.

Я не знав про 100 матч в УПЛ. Але дивився, що через кілька поєдинків зіграю 150 матч за Динамо в усіх турнірах. Якщо взяти до уваги час, за який я провів ці поєдинки, вважаю, що зіграв мало. Міг зіграти більше, але, на жаль, були травми та конкуренція. Знаю, щоб наздогнати Олександра Шовковського, мені потрібно зіграти ще дві кар’єри. В цілому, приємно провести у Прем’єр-лізі 100 матчів. І ще багато попереду.

Половину з цих матчів зіграно на нуль? Треба брати до уваги те, що я граю за Динамо, де зібрані найкращі футболісти країни, тому і такий відсоток сухих матчів. Краще дивитися, скільки я пропустив, мабуть, у цій графі потрібно щось покращувати. Взагалі, звісно, дуже приємно грати на нуль та перемагати.

Мабуть, я б виокремив два матчі – це дебютний поєдинок за Динамо та чемпіонський, коли ми перемогли Інгулець та достроково виграли чемпіонат. Також було пару поєдинків, які б хотілося взагалі стерти з пам’яті.

Яка ваша улюблена частина тренувань для воротарів? Я пожартую: моя улюблена частина, це коли тренери кажуть, що тренування закінчено. Зізнаюся, усі ми трохи ледачі.

Дніпро-1 — це хороший суперник. Ми граємо у гостях, там усім командам важко. Думаємо лише про перемогу, адже шляху назад у нас немає, лише уперед. Очікую, що буде важкий матч. Матч від матчу може відрізнятися, але проти Динамо усі суперники виходять, наче на останній бій. Так було і буде завжди. На ходу наш опонент чи переживає спад – це не грає жодної ролі. Повторюся, коли команди виходять проти Динамо, у них сили де й беруться, їх вистачає на усе, що завгодно.

Мало вірогідності, що матч перенесуть з Дніпра. Там часті повітряні тривоги, тому потрібно розуміти, що через це можемо грати на пару годин довше. Хочеться просто спокійно зіграти, щоб усе було добре.

Люди до усього звикають, і ми вже звикли грати через третій день на четвертий. У нас так було і восени, коли брали участь у єврокубках, і зараз у чемпіонаті. Краще грати у такому режимі, адже ти постійно перебуваєш у тонусі, та й тренувань менше", — наводить слова Бущана прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Дніпро-1 – Динамо відбудеться у суботу, 27 квітня, о 13:00 за Києвом.