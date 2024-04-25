Україна

Ямайський футболіст грає в Азербайджані на правах оренди.

Вінгер київського Динамо Кахім Перріс, який виступає за азербайджанський Сабах на правах оренди, розповів про свої плани на майбутнє.

"На даний момент мій план полягає в тому, щоб допомогти команді якнайкраще фінішувати та якомога вище опинитися у турнірній таблиці. Щодо наступного сезону, то про нього я поки не думаю. Я не знаю, що на нас чекає в майбутньому. Зараз я намагаюся щосили, і ми подивимося, що відбудеться наприкінці сезону", — наводить слова Перріса Azerisport.

24-річний ямаєць виступає за Сабах з вересня минулого року, а його контракт з Динамо розрахований до літа 2026 року.

Цього сезону Перріс провів 28 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав сім асистів.