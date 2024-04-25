Україна

Може статися повторна дуель лондонських клубів за українського таланта — до цього була боротьба за Михайла Мудрика.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного українця зацікавлені два лондонські клуби — Арсенал та Челсі.

Таким чином, на вболівальників може чекати повторна дуель клубів з Лондона за українського футболіста — до цього "сині" виграли конкуренцію у "канонірів" за вінгера Михайла Мудрика.

Цього сезону Судаков провів 30 матчів, у яких забив сім голів та віддав три гольові передачі.