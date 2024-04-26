Україна

Дарійо Срна має тренерські амбіції в Шахтарі.

Директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна розповів про те, що не виключає свого призначення на посаду головного тренера донецької команди.

"На цей момент я вважаю, що є дуже багато тренерів, які сильніші за мене. Я хочу, щоб у Шахтарі був кваліфікований тренер. Я ще молодий наставник, а я сказав президенту, що ми привеземо тренера, який сильніший за мене».

В майбутньому? Все може бути. Бажання є. Якщо я відчуватиму, що я хочу і готовий бути тренером Шахтаря, то я наберу президенту і скажу це одразу.

Але я поки не готовий", – сказав Срна в інтерв'ю KDK.

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