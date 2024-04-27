Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 27 квітня 2024 року.
ФК Шахтар Донецьк
27 квітня 2024, 18:26
У рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар розгромив черкаський ЛНЗ.
Підопічні Маріно Пушича відправили у ворота суперника три "сухих" м'ячі, авторами яких стали Данило Сікан, Георгій Судаков та Егіналду.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Шахтар у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:
ЛНЗ — Шахтар 0:3
Голи: Сікан, 40, Судаков, 63, Егіналду, 90+2
ЛНЗ: Кучеренко — Стасюк, Муравський, Саліху, Ейнел — Бар (Бойко, 62), Рибалка, Яшарі — Наумець (Насонов, 72), Молло (Хобленко, 46), Г. Пасіч (Олійник, 87).
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо — Степаненко — Зубков (егіналду, 66), Бондаренко (Марлон, 9), Судаков, Кевін (Швед, 89) — Сікан (Траоре, 66).
Попередження: Яшарі, Ейнел — Сікан.