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Коментар функціонера Полісся щодо гучної теми в українському медіапросторі.

Генеральний директор Полісся Володимир Загурський розповів про механізм преміювання арбітрів, який обговорювали на робочій зустрічі клубів-учасників Української Прем'єр-ліги.

"Торік, у вересні, на робочій нараді з колишнім головою комітету арбітрів, Лучано Лучі, футбольний клуб Полісся вийшов з ідеєю запровадження преміювання суддівського корпусу за результатами їхньої роботи, за результатами розробленої вже безпосередньо асоціацією рейтингової оцінки.

Продовження цієї теми сталося в цьому місяці — 2 квітня на робочій нараді клубів Прем'єр-ліги знову пролунала ця ідея. Було проведено засобами телекомунікаційних технологій голосування і більшість клубів підтримали дану ідею — створення преміального фонду та залучення вкладу від кожного клубу Прем'єр-лізі в розмірі 1 мільйону гривень.

Ці гроші мають бути витрачені на бонусні виплати безпосередньо арбітрам за підсумками сезону, а також на різні технічні засоби, заходи, а також на поліграфічні дослідження. Тобто 16 клубів — це 16 мільйонів гривень на сезон.

Вперше ця ідея була висунута, коли суддівським корпусом керував Лучано Лучі. Тоді ця ідея не прижилася. На тій робочій зустрічі Лучі розкритикував дану ідею, посилаючись на те, що тисяча доларів головному арбітру, і відповідно вже по спадаючій шкалі оплата праці всієї бригади є достатньою.

Але, якщо ми хочемо чесне суддівство, на наше глибоке переконання, ми маємо в першу чергу сприяти тому, щоб люди, які виходять і які так само є учасниками матчу на футбольному полі, були повністю зацікавлені і дорожили своїм місцем роботи, своєю посадою на полі і проводили чесне суддівство. І оплата праці, в першу чергу — це великий, якщо не один з головних чинників, який ми маємо враховувати.

Ми спочатку маємо, як і в будь-якій справі, забезпечити умови праці, забезпечити належні умови, щоб людина не думала, яким чином їй виживати, яким чином їй добиратися, як їй прогодувати сім'ю, а потім ставити безпосередньо до них вимоги, а до арбітрів вимога одна — чесне суддівство.

Цей механізм преміювання мав бути розроблений комітетом арбітрів УАФ під головуванням Катерини Монзуль. Ми так само чекаємо на нього і хочемо бачити на яких підставах будуть розподілятися кошти загалом.

Ми вважаємо, що сама суть, сам інститут суддівства в країні потребує глибокого реформування. І перше, що було озвучено головою асоціації українського футболу Андрієм Шевченком і підтримано комітетом арбітрів: перший чинник — поліграфічні дослідження, другий не менш важливий чинник — це належна оплата праці арбітру. Відповідно, ми задоволені, що принаймні на сьогодні ці речі знаходять відображення в інформаційному просторі та піддаються обговоренню", — вважає Загурський.