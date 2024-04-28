Футзал 28 квітня 2024, 15:15 ХІТ вирвав перемогу у МСК Харків у першому поєдинку 1/4 фіналу плей-оф Екстра-ліги Результативний матч, в якому сильнішою виявилась київська команда. ФОто - ХІТ 28 квітня 2024, 15:15 У рамках першого матчу 1/4 фіналу плей-оф української Екстра-ліги харківський МСК грав з командою ХІТ Київ. Розв'язка сезону у футзалі: в Екстра-лізі починається плей-оф на виліт Основний час завершився внічию 3:3. Тож командам довелось виявляти переможця в додатковому часі, де сильнішою виявилась київська команда. Підопічні Лук'яненка забили тричі та виграли — 6:3. Зазначимо, що другий матч серії відбудеться у неділю, 12 травня. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Енергія поступилась Соколу у першому поєдинку 1/4 фіналу плей-оф Екстра-ліги Команди МСК Харків ХІТ Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте