У рамках першого матчу 1/4 фіналу плей-оф української Екстра-ліги харківський МСК грав з командою ХІТ Київ.

Розв'язка сезону у футзалі: в Екстра-лізі починається плей-оф на виліт

Основний час завершився внічию 3:3. Тож командам довелось виявляти переможця в додатковому часі, де сильнішою виявилась київська команда. Підопічні Лук'яненка забили тричі та виграли — 6:3.

Зазначимо, що другий матч серії відбудеться у неділю, 12 травня.

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