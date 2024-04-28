Україна

Керівництво Колосу оголосило про зміни у структурі клубу.

Після матчу 26-го туру Колос — Олександрія (0:0) керівництво ковалівців оголосило про зміни у структурі клубу.

Ярослав Вишняк залишає посаду головного тренера та обійматиме посаду віцепрезидент Колоса, а виконуючим обовʼязки основної команди призначено тренера молодіжної команди Олександра Поздєєва.

Нагадаємо, Ярослав Вишняк з листопада 2021 року виконував обовʼязки головного тренера, а офіційно очолив Колос 1 червня 2022 року.

За цей час Вишняк провів у керма головної команди 56 матчів у всіх турнірах — здобувши 16 перемог, 17 нічиїх та поступившись у 23 поєдинках.