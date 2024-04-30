Україна

На нагороду претендують шість футболістів.

Київське Динамо у своєму Telegram-каналі запустило голосування за звання найкращого гравця "біло-синіх" за підсумками квітня.

Цього місяця команда Олександра Шовковського провела шість поєдинків — перемоги над Зорею (3:0), Олександрією (1:0), Минаєм (3:1), Поліссям (3:0) та Дніпром-1 (2:1). Також була нічия проти ЛНЗ (1:1).

На нагороду претендують шість футболістів:

- вінгер Андрій Ярмоленко — один гол та три асисти у шести матчах;

- воротар Георгій Бущан — п'ять ігор, три на нуль за двох пропущених м'ячів;

- нападник Владислав Ванат — два голи та три асисти у шести матчах;

- півзахисник Володимир Бражко – два голи у чотирьох зустрічах;

- хавбек Микола Шапаренко — гол та два асисти у шести поєдинках;

- півзахисник Віталій Буяльський — два забиті м'ячі у чотирьох зустрічах.

Після 25 ігор Динамо набрало 57 очок і посідає друге їсто в УПЛ, відстаючи від Шахтаря на чотири бали.

Свій найближчий матч "біло-сині" проведуть проти Вереса — це буде перенесена гра п'ятого туру, яка пройде завтра, 1 травня.