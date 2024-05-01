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Керманич Шахтаря висловився про розгромну перемогу над Чорноморцем у перенесеному матчі чемпіонату України.

У перенесеному матчі 12 туру української Прем'єр-ліги-2023/24 одеський Чорноморець номінально приймав донецький Шахтар і розгромно поступився йому з рахунком 1:4, зазнавши четвертої поспіль поразки у турнірі.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич поділився враженнями від цього успішного протистояння з "моряками".

"Ігри з Чорноморцем завжди цікаві, адже це хороша команда. Але справа і в нас – треба використовувати простір, грати на звичному рівні, адже їм непросто протистояти. Кажуть, що це слабкий суперник, проте я не погоджуюсь. Це хороша команда. Завжди цікаво зустрічатися двічі в короткий проміжок часу, дивитися на реакцію.



Ми вже маємо такий досвід – провели два матчі із Зорею. Тепер граємо двічі проти Чорноморця. Цікаві ігри. Ми також могли бачити епізод, коли вони забили гол. Тобто вони можуть грати та швидко карати суперника за помилки. Ось що я маю на увазі, коли називаю їх гарним, складним опонентом. Хоча в чемпіонаті взагалі немає легких суперників. Усе залежить від ставлення. Кожна гра має власну історію, власну енергію. Звісно, ця команда привносить свою енергію, намагається щось нав’язувати. Вони вміють грати та забивати, саме тому сьогодні відзначилися проти нас.



Також мушу додати, що, на мою думку, ми провели чудовий матч, постійно контролювали гру. Коли забиваєш швидкий гол, при цьому суперник також відзначається після першого удару в площину, цікаво спостерігати за тим, як команда реагуватиме. У нас вийшло дуже добре. Ми показали характер, продовжили грати й атакувати. Вважаю, ми заслужили на цю перемогу. У другій половині ми вирішили освіжити команду, випустили кількох гравців, які зробили свою справу. Ми могли б забити більше наприкінці матчу. Але нічого, усе ж маємо перемогу з рахунком 4:1. Я вдоволений результатом", — цитує слова Маріно Пушича офіційний сайт Шахтаря.

Дивитися відео голів та огляд матчу Чорноморець — Шахтар ви можете на Football.ua.