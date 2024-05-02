Україна

Захисник Вересу прокоментував поразку від Динамо Київ.

Напередодні рівненський Верес поступився київському Динамо в перенесеному гостьовому матчі п’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Динамо Київ — Верес 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "червоно-чорних" Олександр Мельник прокоментував виступ власної команди.

"Важко щось аналізувати після такої непростої гри. Команда програла. Ми намагалися сьогодні будувати гру більше від захисту, вибігати в контратаки. В першому таймі це вдавалося непогано, а в другому трішки напевно підсіли, втомились.

Суперник змушував нас багато грати без м’яча. Особливо, у другому таймі. Іноді, уже контролюючи м’яч, ми занадто поспішали і втрачали його. Загалом, ми готувалися саме до такої гри, що потрібно буде терпіти і чекати шансу, щоб вибігти у швидку атаку.

На мою думку, у нас були два-три непогані моменти, але підвела реалізація", — заявив український фахівець.

Наступний матч рівненський Верес проведе вдома проти закарпатського Миная.