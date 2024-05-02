Захисник Вересу прокоментував поразку від Динамо Київ.
Олександр Мельник, фото НК Верес
02 травня 2024, 10:57
Напередодні рівненський Верес поступився київському Динамо в перенесеному гостьовому матчі п’ятого туру української Прем’єр-ліги.
Динамо Київ — Верес 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри захисник "червоно-чорних" Олександр Мельник прокоментував виступ власної команди.
"Важко щось аналізувати після такої непростої гри. Команда програла. Ми намагалися сьогодні будувати гру більше від захисту, вибігати в контратаки. В першому таймі це вдавалося непогано, а в другому трішки напевно підсіли, втомились.
Суперник змушував нас багато грати без м’яча. Особливо, у другому таймі. Іноді, уже контролюючи м’яч, ми занадто поспішали і втрачали його. Загалом, ми готувалися саме до такої гри, що потрібно буде терпіти і чекати шансу, щоб вибігти у швидку атаку.
На мою думку, у нас були два-три непогані моменти, але підвела реалізація", — заявив український фахівець.
Наступний матч рівненський Верес проведе вдома проти закарпатського Миная.