Україна

За форварда проголосувало 37% уболівальників.

Нападника київського Динамо Владислава Ваната визнано найкращим гравцем "біло-синіх" за підсумками квітня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У боротьбі за нагороду 22-річний форвард випередив Андрія Ярмоленка, Георгія Бущана, Володимира Бражка, Миколу Шапаренка та Віталія Буяльського.

У голосуванні серед уболівальників Ванат набрав 37% голосів.

Нинішнього сезону Ванат провів 28 матчів, у яких забив 13 м'ячів та віддав 10 гольових передач.

Свій найближчий матч Динамо проведе проти Колоса і Ванат цю гру пропустить через перебір жовтих карток. Матч відбудеться у неділю, 5 травня.