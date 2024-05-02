За форварда проголосувало 37% уболівальників.
Владислав Ванат, ФК Динамо Київ
02 травня 2024, 21:26
Нападника київського Динамо Владислава Ваната визнано найкращим гравцем "біло-синіх" за підсумками квітня. Про це повідомляє прес-служба клубу.
У боротьбі за нагороду 22-річний форвард випередив Андрія Ярмоленка, Георгія Бущана, Володимира Бражка, Миколу Шапаренка та Віталія Буяльського.
У голосуванні серед уболівальників Ванат набрав 37% голосів.
Нинішнього сезону Ванат провів 28 матчів, у яких забив 13 м'ячів та віддав 10 гольових передач.
Свій найближчий матч Динамо проведе проти Колоса і Ванат цю гру пропустить через перебір жовтих карток. Матч відбудеться у неділю, 5 травня.