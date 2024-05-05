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Керманич Металіста 1925 прокоментував перемогу над Ворсклою.

Напередодні харківський Металіст 1925 у домашньому матчі двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги здобув перемогу над полтавською Ворсклою.

Металіст 1925 — Ворскла 3:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-синіх" Віктор Скрипник прокоментував успіх власної команди.

"Для нас перемога — це найкраща пігулка після затяжної серії невдач. Сьогодні можна видихнути, але вся боротьба ще попереду. Суперники виграють, ми виграли.

Ми дивимось на наш чемпіонат, де чотири команду ведуть боротьбу за два місця, які будуть грати у стиках. Сподіваюсь, що там будемо і ми. Коли перемагаєш, у гарному настрої йдеш на тренування і готуєшся до наступної гри, а коли ти чотирнадцять матчів не перемагаєш, це тисне.

Я був упевнений, що колись ми повинні перемогти. У нас було три нічиї, коли ми програвали за ходом гри, але показували характер та зрівнювали рахунок. Не вистачало забитих м'ячів.

Це була дуже цікава гра для вболівальників, із купою моментів з обох сторін, рахунок міг бути і 5:4. Для тренерів такі ігри передінфарктні. Задоволений підсумковим результатом, але є певні помилки у нашій грі, які я не хочу бачити.

Я казав хлопцям, що ми заб’ємо першими, будемо попереду, суперник буде йти вперед, і в нас буде більше вільних зон, якими ми будемо користуватись. Сьогодні нам це вдалося.

Важко грати проти кожного суперника. Сподіваюсь, проти нас також важко грати всім. Маємо те, що маємо і з оптимізмом дивимось у майбутнє. Але вся боротьба попереду, кожна з команд-суперниць може втратити очки.

Пенальті Степанюка? Я дійсно намагався підказати Мозілю, куди він битиме. Але Степанюк — досвідчений гравець, обдурив мене і нашого голкіпера. Я працював із Степанюком і казав Мозілю, куди він частіше за все б’є", — заявив український фахівець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 гостюватиме в одеського Чорноморця.