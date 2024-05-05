Україна

Коментар від вінгера Динамо стосовно матчу в УПЛ.

Андрій Ярмоленко розповів щодо переможного матчу з Колосом у 26-му турі чемпіонату України.

"Виграли, тож настрій хороший. У першому таймі грали погано, після перерви відразу забили – й стало легше. Колос, вважаю, провів перший тайм на хорошому рівні, багато контролювали м’яч, і нам не було легко", — цитує Андрія офіційний сайт клубу.

"Що змінилося після першого тайму? Забили гол. Ми постійно розмовляємо в роздягальні. Але все, що відбувається в роздягальні, залишається там, і ви про це ніколи не дізнаєтеся. Ми розуміємо, що зараз у нас немає права на помилку, тому потрібно було виходити на другий тайм та обов’язково забивати.

Я вже неодноразово казав, що для мене, в принципі, всі позиції не нові, я знаю, як грати і справа, і під нападниками, і нападником. Нічого важкого для мене немає. Де тренерський штаб мене бачить, там і гратиму".

Динамо виграло у Колоса з рахунком 5:0, а вінгер відмітився голом.