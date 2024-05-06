Столичний колектив подолав черговий рубіж у своїй історії.
фото ФК Динамо Київ
06 травня 2024, 09:41
Київське Динамо в рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги на власному полі розгромило ковалівський Колос.
Динамо — Колос 5:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри фахівці із футбольної статистики зафіксували, що команда Олександра Шовковського здобула 700 перемогу в рамках чемпіонатів України.
У свою чергу, цей показник є абсолютним національним рекордом, тож "біло-сині" — перший клуб нашої країни, якому підкорилось подібне досягнення.
379 із цих успіхів Динамо святкувало на власному полі, тоді як у гостях виграло 321 гру.
Олександр Шовковський тим часом долучився до переліку колишніх тренерів киян, які здобували подібні визначні перемоги, кратні сотні.
1 — 07.03.1992 / Металіст 2:1 (д) Анатолій Пузач
100 — 16.05.1996 / Нива В 1:0 (д) Йожеф Сабо
200 — 16.07.2000 / Таврія 3:0 (д) Валерій Лобановський
300 — 13.03.2005 / Оболонь 3:1 (д) Йожеф Сабо
400 — 23.05.2009 / Львів 1:0 (г) Юрій Сьомін
500 — 06.04.2014 / Металіст 4:2 (д) Олег Блохін
600 — 08.12.2018 / Карпати 4:0 (г) Олександр Хацкевич
У наступному турі київське Динамо гостюватиме в донецького Шахтаря.