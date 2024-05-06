Україна

Столичний колектив подолав черговий рубіж у своїй історії.

Київське Динамо в рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги на власному полі розгромило ковалівський Колос.

Динамо — Колос 5:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри фахівці із футбольної статистики зафіксували, що команда Олександра Шовковського здобула 700 перемогу в рамках чемпіонатів України.

У свою чергу, цей показник є абсолютним національним рекордом, тож "біло-сині" — перший клуб нашої країни, якому підкорилось подібне досягнення.

379 із цих успіхів Динамо святкувало на власному полі, тоді як у гостях виграло 321 гру.

Олександр Шовковський тим часом долучився до переліку колишніх тренерів киян, які здобували подібні визначні перемоги, кратні сотні.

1 — 07.03.1992 / Металіст 2:1 (д) Анатолій Пузач

100 — 16.05.1996 / Нива В 1:0 (д) Йожеф Сабо

200 — 16.07.2000 / Таврія 3:0 (д) Валерій Лобановський

300 — 13.03.2005 / Оболонь 3:1 (д) Йожеф Сабо

400 — 23.05.2009 / Львів 1:0 (г) Юрій Сьомін

500 — 06.04.2014 / Металіст 4:2 (д) Олег Блохін

600 — 08.12.2018 / Карпати 4:0 (г) Олександр Хацкевич

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в донецького Шахтаря.