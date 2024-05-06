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Керманич Зорі прокоментував нічию проти Полісся.

Луганська Зоря в двадцять сьомому турі української Прем’єр-ліги зіграла внічию на полі житомирського Полісся.

Полісся — Зоря 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "мужиків" Юрій Коваль прокоментував виступ власної команди.

"Усіх вітаю з Великоднем! Перемоги та миру нам! Сьогодні для нас ще одне свято — нашому клубу виповнився 101 рік. На передматчевій установці я сказав про це хлопцям. Зоря — це завжди про характер. Сьогодні ми його продемонстрували.

Цього року в чемпіонаті практично всі команди більш-менш рівні один одного. Є нюанс тільки з приводу перенесених на весну матчів. Вони нам заважають. Дві гри з Шахтарем, дві з Динамо. Це забирає дуже багато емоційних сил.

Чемпіонат в нас зараз цікавий. У кожному матчі боротьба за залікові пункти і для багатьох все остаточно може вирішитись в останньому турі.

Що ж стосується цієї гри, то після перерви ми трошки перелаштувались тактично. Суперник не був до цього готовий. Почали грати в п’ять захисників, чекати свого шансу й зрівняли рахунок у підсумку.

Вилучення для Яцика? Це було дуже смішно. У другому таймі Дришлюка штовхають руками і жодної уваги на цей момент. Не хочу коментувати, тому що в цьому немає сенсу. Там є кому коментувати", — заявив український фахівець.

У наступному турі луганська Зоря прийматиме рівненський Верес.