Україна
05 травня 2024, 15:01
Зоря в меншості призупинила рух Полісся до єврокубків
Команда Юрія Коваля додатково віддалилась від зони вильоту та не дозволила суперника скористатись перевагою за кількістю гравців на полі впродовж майже півтора тайми.
Полісся — Зоря, фото УПЛ
05 травня 2024, 15:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Полісся — Зоря 1:1
Голи: Назаренко, 23 — Герреро, 60
Полісся: Кудрик — Смоляков, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко (Раско, 87) — Таллес Коста (Ндукве, 78), Кушніренко — Петряк (Кравченко, 61), Мустафаєв (Луїфер, 78), Назаренко — Фортюне (Грицук, 78).
Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Мишньов (Хахльов, 80), Дришлюк — Антюх, Яцик, Жуніньйо (Жан Клод, 64) — Герреро.
Попередження: Кравченко, Ндукве — Яцик, Жан Клод
На 36-й хвилині був вилучений Олександр Яцик (Зоря) (друге попередження).