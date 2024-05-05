Україна

Зоря в меншості призупинила рух Полісся до єврокубків

Команда Юрія Коваля додатково віддалилась від зони вильоту та не дозволила суперника скористатись перевагою за кількістю гравців на полі впродовж майже півтора тайми.

Полісся — Зоря, фото УПЛ

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Полісся — Зоря 1:1

Голи: Назаренко, 23 — Герреро, 60



Полісся: Кудрик — Смоляков, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко (Раско, 87) — Таллес Коста (Ндукве, 78), Кушніренко — Петряк (Кравченко, 61), Мустафаєв (Луїфер, 78), Назаренко — Фортюне (Грицук, 78).



Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Мишньов (Хахльов, 80), Дришлюк — Антюх, Яцик, Жуніньйо (Жан Клод, 64) — Герреро.



Попередження: Кравченко, Ндукве — Яцик, Жан Клод



На 36-й хвилині був вилучений Олександр Яцик (Зоря) (друге попередження).